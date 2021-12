Prefeitura reforça ações de promoção turística de Salvador

Mesmo em contingenciamento, a prefeitura de Salvador espera ampliar os R$ 600 mil previstos no orçamento deste ano para as ações de promoção da cidade. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 18, com exclusividade para A TARDE, pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Érico Mendonça. Os recursos programados para as iniciativas do tipo agora em 2016 já superavam em R$ 200 mil o total aplicado no ano passado: R$ 400 mil.

Segundo Mendonça, a possibilidade de ampliação ainda maior dos investimentos na área surge por conta, entre outros fatores, do sucesso da promoção da festa de cinco dias de Réveillon na cidade no ano passado, que elevou os níveis de ocupação hoteleria, na época, de 60% para 90%.

"Este ano, queremos alcançar uma ocupação ainda maior, de pelo menos 95% no mesmo período", informou o secretário. Para não perder tempo, o lançamento da programação de Réveillon de Salvador deste ano já será feito na segunda quinzena do próximo mês, conforme antecipou.

Para todo o país, a festa - que deverá ter quatro dias de shows até o dia 31, além do tradicional Por do Som, no dia 1º - será apresentada, oficialmente, durante a Convenção Nacional da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav), prevista para a setembro, em São Paulo.

"Além do mar"

Réveillon à parte, as novas intervenções urbanas feitas nos bairros da Barra, Itapuã e Rio Vermelho, bem como os eventos culturais promovidos pela prefeitura, a exemplo da Feira da Cidade, serão apresentados ao trade turístico nacional "como diferenciais do céu e mar comuns no Nordeste", como frisou Mendonça.

Segundo ele, as campanhas de promoção no país já começam também na segunda quinzena de junho, com missão baiana em eventos turísticos de São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife. As ações serão realizadas em parceria com o Salvador Destination, que busca atrair eventos de médio e pequeno portes para a capital baiana.

Avião plotado

Para os turistas estrangeiros, o foco permanece no forte componente cultural da cidade. É o que Mendonça deve levar na bagagem na viagem que fará já no próximo sábado para a Espanha. Lá, ele participa de um workshop de turismo, em Barcelona, que reunirá 40 operadores europeus. Já em Palma de Maiorca, sede da companhia Air Europa, haverá o lançamento de um avião plotado com imagens de Salvador. A aeronave vai permanecer seis meses com as imagens, percorrendo os destinos da companhia.

"A parceria com a Air Europa prevê também lançamento de revista de bordo sobre a capital baiana e exibição de um vídeo do Carnaval nas 780 lojas do mesmo grupo da companhia", revelou o secretário.

