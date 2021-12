Prefeitura realiza último mutirão de recadastramento

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) realiza neste sábado, 28, o último mutirão para auxiliar os contribuintes que ainda não fizeram o cadastramento ou recadastramento imobiliário. O prazo para atualização dos dados do imóvel pela internet termina à meia-noite de segunda-feira, dia 30, e não haverá prorrogação.

O mutirão acontece na Escola Municipal Professor Milton Santos, em Valéria, e no Centro Municipal de Educação Infantil Cid Passos, em Coutos. O horário de atendimento é das 9 às 15 horas.

Para fazer o recadastramento no mutirão, o contribuinte deve levar cópia de algum documento que comprove a posse do imóvel.

Até a tarde desta sexta, cerca de 562.440 registros foram contabilizados no sistema. Foram 128.049 novos cadastros, 428.956 recadastramentos e 5.435 cadastros referentes a condomínios.

O cadastramento ou recadastramento imobiliário garante 10% de desconto no IPTU de 2014 e 2015 e isenção de pagamento do imposto aos proprietários de imóveis com valor de mercado até R$ 100 mil.

Após a realização da etapa online, mesmo no dia 30, os contribuintes disponibilizam de 15 dias para entregar a documentação comprobatória do imóvel na sede da Sefaz ou nos postos de atendimento dos SACs ou na Sucom, no edifício Thomé de Souza, Av. ACM.

adblock ativo