Prefeitura parcela dívidas em até 120 meses

Contribuintes de Salvador já podem negociar dívidas com a prefeitura por meio do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), lançado ontem. O PPI prevê parcelamento em até 120 meses, descontos de 100% dos juros de mora e redução de até 75% no valor das multas (apenas para pagamento à vista).



Quem optar pelo parcelamentos terá desconto de 50% nas multas. As parcelas serão corrigidas (ver tabela) e não podem ser menores do que

R$ 50 para pessoas físicas ou R$ 500 para empresas.



A adesão pode ser feita por qualquer contribuinte que tenha dívidas geradas até o dia 31 de dezembro de 2012. O prazo vai até 31 de maio.



Cartas de cobrança



Também serão entregues ainda esta semana, por meio dos Correios, 380 mil cartas-proposta de parcelamento de dívidas em até 30 meses. A maior parte, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, é de IPTU e ISS.



Pela primeira vez, será possível parcelar débitos municipais não tributários, como taxas cobradas pela Secretaria Municipal da Saúde e Sucom (Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município). Multas de trânsito estão fora.



Quem receber a proposta pode acatar a sugestão da prefeitura ou entrar no site do PPI (www.ppi.salvador.ba.gov.br), fazer o cadastro e escolher as dívidas que deseja negociar, além de outras formas de pagamento. Também é possível fazer a adesão voluntária ao PPI no mesmo site.



Ao fazer o cadastro com o CPF ou CNPJ, o usuário pode selecionar as dívidas listadas que deseja incluir no programa. Quem já possuiu cadastro no programa Nota Salvador pode utilizar a mesma senha.



"É opção do contribuinte escolher qual dívida ele quer parcelar e como ele quer pagar", explica o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa.



A formalização da adesão é feita após o contribuinte emitir o boleto de pagamento (documento de arrecadação municipal - DAM) e realizar o pagamento da primeira parcela ou cota única.



Como exemplo, a prefeitura divulgou um caso concreto de um contribuinte que deve ISS dos exercícios de 1996 a 2012, uma dívida de mais de R$ 3,9 milhões.



Caso esse contribuinte pague em cota única, terá redução de 100% dos juros e 75% das multas, diminuindo a sua dívida para aproximadamente R$ 1,3 milhão. Se optar por parcelar entre 12 a 120 vezes, a redução chega a 45%.



Reforço no caixa



A prefeitura pretende arrecadar R$ 150 milhões ainda este ano com os pagamentos de dívidas por meio do PPI.



Segundo levantamento da Secretaria da Fazenda, as dívidas ativas dos contribuintes com a prefeitura podem passar de R$ 5 bilhões.



"Esse programa tem dois objetivos principais. De um lado, permitir que o cidadão possa cumprir com os seus deveres e tenha facilidades para limpar o seu nome. O outro objetivo é permitir um incremento de receita", afirma o prefeito ACM Neto.



De acordo com o prefeito, receitas do PPI já estão incluídas no orçamento do município para este ano.



Segundo o secretário da Fazenda, as dívidas administradas pelos órgãos foram compiladas em um banco de dados. "Fizemos uma unificação dos cadastros devedores da prefeitura para que pudéssemos colocar num banco de dados e, a partir daí, gerar as várias opções de parcelamento e pagamento à vista", diz Mauro Ricardo.

