Prefeitura notifica 12 estabelecimentos do Liquida Salvador

Doze estabelecimentos comerciais que participam do Liquida Salvador já foram notificados pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon).

Segundo balanço parcial divulgado nesta quinta-feira, 13, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a operação já fiscalizou 303 estabelecimentos de quatro shoppings da capital baiana desde a última segunda, 10.

A maioria das notificações - baseadas na Lei Federal 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) - foram aplicadas por conta da ausência de preços nos produtos, identificada em 10 estabelecimentos, entre eles as lojas Nina e Victor Hugo, no shopping Barra, Cacau Show e Henks, no shopping Iguatemi.

As outras duas - Contém 1g do shopping Barra e Le Postiche do shopping Piedade - não possuíam um exemplar do CDC à disposição dos clientes e também foram notificadas.

A operação vai continuar em outros pontos comerciais de Salvador, e não apenas dentro dos shoppings.

O Codecon alerta que os consumidores fiquem atentos a alguns de seus direitos, entre eles a garantia da troca de produtos com defeito de fabricação e a igualdade de preços para pagamento à vista e nos cartões de crédito e débito.

Caso presencie alguma irregularidade, o cliente pode denunciar pelo telefone 71 3322-4817 ou, pessoalmente, na sede do órgão (Rua Chile, nº 3 - Centro).

