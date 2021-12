Prefeitura negocia dívidas até 31 de maio

Mais de R$ 60 milhões em dívidas foram renegociados por contribuintes de Salvador que já aderiram ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), lançado pela prefeitura no início de abril.

Desse total, a administração municipal espera receber R$ 40 milhões. O restante são descontos em multas e juros. Os números são do primeiro balanço divulgado pela prefeitura do programa que dá descontos em juros e multas para renegociação e parcelamento de dívidas com o município.

Do esperado, até o final da última semana, apenas R$ 3,2 milhões estavam no caixa de prefeitura. Segundo o subsecretário da Fazenda de Salvador, George Tormin, o valor está subdimensionado porque a data de vencimento para os contribuintes que receberam a carta-proposta é o dia 15 de maio.

"Vamos ter uma posição fechada em cima da data de vencimento. Poucas pessoas vão antecipar o pagamento", diz Tormin.

Para o subsecretário, o número de adesões voluntárias está dentro do esperado. "O que a gente imagina é que as pessoas, como regra geral, deixam para última hora. Espero que em maio dê uma acelerada na adesão", diz.

Adesão

Foram 3,8 mil contribuintes que aderiram voluntariamente ao PPI por meio da internet. Outros 120 mil receberam as cartas-propostas para adesão ao programa. Mais de 260 mil ainda serão distribuídas pelos Correios.

Para quitar uma dívida que já chegava a R$ 7 mil, o técnico de abastecimento Antônio Duarte foi um dos contribuintes que aderiram voluntariamente ao PPI. Com os descontos de 50% das multas, porque escolheu o parcelamento, e 100% dos juros, a dívida chegou a R$ 5 mil.

"É bom para o contribuinte e bom para prefeitura. Entra dinheiro em caixa e o contribuinte se livra da dívida. Dá até estímulo de você ficar em dia", afirma Duarte.

Até dia 31 de maio, os contribuintes podem aderir por meio do www.ppi.salvador.ba.gov.br ou aguardar a carta-proposta. Com adesão

via internet, é possível parcelar em até 120 meses. A prefeitura espera arrecadar este ano mais de R$ 150 milhões.

No total, são R$ 5 bilhões em dívidas de gestões anteriores. A expectativa é que, pelo menos, R$ 1 bilhão sejam renegociáveis. Com os descontos oferecidos, a prefeitura espera recuperar mais de R$ 500 milhões, que podem ser pagos em até 10 anos.

Dúvidas

Para o professor de finanças públicas da Universidade Salvador (Unifacs), Marcelo Oliveira, apesar de ser uma boa maneira de a prefeitura recuperar tributos não pagos, a isenção e redução de multas e juros favorece quem não paga os seus tributos em dia.

"Não há de se negar o perigo que causa e o questionamento que o contribuinte faz, se vale a pena pagar seus tributos em dia, ou esperar no futuro um benefício deste", diz Oliveira.

