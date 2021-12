Prefeitura contará com recursos do BID para investir no setor de turismo

O contrato do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que beneficia Salvador com financiamento de US$ 105 milhões, foi assinado nesta terça-feira, 6, pelo prefeito ACM Neto e pelo representante do banco no Brasil, Hugo Florez. A cerimônia foi realizada no Fera Palace Hotel, na Rua Chile, e contou com a presença do ministro do Turismo, Marx Beltrão, da procuradora da Fazenda Nacional, Suely Dib, dentre outras autoridades.

Salvador tornou-se o primeiro município do país a obter um financiamento no BID para o Prodetur, sendo que metade dos recursos é própria da prefeitura de Salvador, como contrapartida ao aporte feito pelo banco. Parte desta contrapartida já foi executada através de obras de requalificação dos fortes de Santa Maria e São Diogo, na Barra, e reurbanização do Rio Vermelho e da orla de Itapuã.

Segundo o prefeito ACM Neto, entre os principais projetos que integram o programa está a revitalização da Avenida Sete de Setembro, entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves. “A partir de agora algumas das ações já começam a ser realizadas de forma imediata, como a licitação para a requalificação da Avenida Sete de Setembro, que vai ser publicada nos próximos dias. Outros projetos estão em fase de estudos e de fechamento de orçamento. A partir da assinatura deste contrato, a prefeitura passa a ter acesso a esses recursos”, explicou o prefeito.

Também fazem parte do projeto a implantação do Museu da História da Cidade e do Arquivo Público, na Praça Cairu, e as reformas dos trechos de orla de Stella Maris, Flamengo, Ipitanga e Barra-Ondina.

O prefeito destacou a implantação do museu que vai abrigar o arquivo público municipal, que reúne o acervo mais antigo das Américas, em sete casarões que foram adquiridos pela prefeitura.

“Através deste financiamento, fortaleceremos a maior base econômica de Salvador, que é o turismo, e colocaremos nossa cidade no topo do mercado brasileiro e mundial”, destacou ACM Neto, que acrescentou a qualificação de serviços turísticos em Salvador como uma das atividades a serem realizadas para este fim. A coordenação executiva do Prodetur em Salvador ficará a cargo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Expectativa

Segundo a prefeitura, antes de 2013, a prefeitura de Salvador possuía um grande volume de dívidas com a União. Mas em 2014 a partir da carta-consulta aprovada pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a PMS e o BID iniciaram tratativas que resultaram no contrato assinado nesta terça.

Hugo Florez, do BID, explicou que o banco atua há mais de 60 anos e tem muitas histórias de sucesso. “O desafio na América Latina é garantir que os investimentos sejam aplicados em programas que prevejam mecanismos de inclusão social. Este projeto é muito importante para a Bahia e tenho certeza de que voltaremos dentro de alguns anos para comemorar o sucesso destas iniciativas”, finalizou.

O Prodetur possui quatro eixos: tornar Salvador um produto turístico competitivo e socialmente inclusivo; criar um plano estratégico de marketing turístico, com foco nas plataformas digitais e capacitação dos agentes de turismo nos principais mercados emissores; consolidação da estrutura de pesquisa e monitoramento; e realização de uma campanha anual de educação do manejo de resíduos para a população local, turistas e empresários.

