Prefeito entrega R$ 70 mil em prêmios do Nota Salvador

Foram entregues na manhã desta segunda-feira, 28, os prêmios referentes ao 5º e 6º sorteios do programa Nota Salvador, no valor total de R$ 70 mil. A cerimônia de entrega foi realizada pelo prefeito ACM Neto e pelo secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo, na Escola Municipal Teodoro Sampaio, no bairro de Santa Cruz.

Os três ganhadores de cada sorteio receberam como prêmio cheques nos valores de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. Em sete meses de existência, o programa já distribuiu R$ 1,2 milhão em prêmios.

Segundo o secretário, em 2014 o programa possibilitou um incremento de 15% na arrecadação do Imposto Sobre Serviço (ISS), já que os participantes recebem de volta 30% do dinheiro pago em ISS. Foram arrecadados mensalmente R$ 70 milhões, contra R$ 60 milhões do ano passado, confirmou Mauro Ricardo.

Atualmente, 420 mil pessoas já estão cadastradas no Nota Salvador.

adblock ativo