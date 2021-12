Preços dos produtos juninos variam até 100% em Salvador

A diferença de preços dos produtos juninos nas feiras livres e supermercados de Salvador pode chegar a até 100%. Na feira de São Joaquim, na Cidade Baixa, a espiga de milho é encontrada de R$ 0,50 a R$ 0,80. Nos supermercados, o produto está sendo comercializado entre R$ 0,88, no Hiper Bompreço do Iguatemi, e R$ 1,06, no Extra da Rótula do Abacaxi.

O aipim também está mais barato nas feiras, de acordo com levantamento feito por A TARDE. Em São Joaquim, o quilo é encontrado a R$ 2,50. Na feira de Sete Portas, a R$ 3. Já no supermercado GBarbosa, o produto custa R$ 3,99.

Até esta segunda-feira, 17, a procura pelos produtos tradicionais das festas juninas nas feiras e supermercados ainda era baixa. Feirantes reclamavam das chuvas que afastam os consumidores. A expectativa é de que o movimento aumente nos próximos dias, o que deve encarecer os produtos.

"A tendência é que os preços subam nos próximos dias, a partir de quinta, 20", diz o vendedor da feira de São Joaquim, Antônio Santos.

Qualidade - Nas feiras livres de bairros os preços também são competitivos. Na feira de Cosme de Farias, por exemplo, o milho está sendo vendido a R$ 1 a unidade. O mesmo valor pode ser encontrado na feira da Sete Portas.

Consumidores e vendedores afirmam que a qualidade dos produtos vendidos nas feiras ao ar livre é melhor.

O comerciante Silvino Leal desistiu de levar o milho no Extra da Rótula do Abacaxi, quando viu o estado do produto. A mesma atitude teve o vendedor Givaldo Silva, no supermercado Hiper Bompreço. "A espiga é menor do que na feira", disse.

O vendedor Antônio Oliveira, da feira de Cosme de Farias, garante que o produto que vende é melhor do que os encontrados em supermercados. "Uma cliente comprou amendoim no supermercado e teve que comprar de novo aqui. Pagou mais caro, mas levou um produto melhor", afirmou.

Em feiras, o amendoim é vendido em latas. O preço do litro varia entre R$ 2 e R$ 5. Já em supermercados, o produto é vendido por quilo. No Extra, o amendoim custa R$ 7,90, o quilo. O GBarbosa vende a R$ 9,99. Ontem,

o amendoim estava em falta no Hiper Bompreço do Iguatemi.

Comodidade - Quem prefere comprar tudo pronto, paga mais caro, mas economiza tempo. Supermercados oferecem bolos de aipim e carimã prontos, que chegam até R$ 14,90/ quilo.

Já a delicatessen Perini investe em opções variadas, como pamonha, canjica, bolos, mingau, cuscuz, entre outros pratos típicos.

"Não dá para fazer tudo e investir na variedade. Gastamos muito tempo para fazer uma receita só", afirma a administradora Maria José Torres, que comprava produtos na Perini Vasco da Gama.

Para facilitar o trabalho de quem ainda prefere cozinhar, vendedores da feira de São Joaquim comercializam aipim, carimã e coco já ralados. Quinhentos gramas custam a partir de R$ 3,50.

