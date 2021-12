Preços dos ovos de Páscoa têm variação de até 49% na capital

Os consumidores que acabaram deixando para comprar os ovos da Páscoa na última hora podem encontrar diferenças de preços de até 49%. A variação foi constatada pelo Procon na chamada Operação Páscoa, realizada em conjunto com o Ibametro e a Delegacia do Consumidor (Decon).

A ação também fiscalizou produtos tradicionalmente consumidos na Semana Santa, como peixe e itens da comida típica baiana. Em sete supermercados, foram encontradas infrações, a exemplo de produtos não embalados e desprotegidos de contaminantes.

Os estabelecimentos onde forem encontradas irregularidades serão autuados e responderão a processo administrativo junto à Delegacia do Consumidor (Decon). Foram coletados produtos que devem continuar sendo analisados pelo Ibametro até o dia 29, já após a Páscoa.

Pescados

Estão retidos, ainda como resultado da operação, 1.190 ovos de chocolate de diversas marcas e 299 unidades de pescados de tipos variados, além de itens como azeite de dendê, leite de coco, castanha, amendoim e camarão de seco.

O material colhido foi levado para exame de laboratório, sendo que de 41 ovos de chocolate já analisados, apenas dois foram reprovados. Já com relação a pescados, dentre 13 exames feitos, cinco foram reprovados.

A operação ainda avalia outras irregularidades, como produtos sem preço expostos à venda, mau funcionamento de leitores óticos, além da não disposição do exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso no estabelecimento.

Abusos

"As ações fiscalizatórias previnem os abusos do mercado e garantem maior proteção aos consumidores, melhorando sua qualidade de vida e protegendo seus interesses econômicos", ressaltou o diretor de fiscalização do Procon-BA, Iratan Villas Boas, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 22, à imprensa.

