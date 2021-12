Preços dos alimentos no mundo têm maior alta em 18 meses

Os preços dos alimentos no mundo em fevereiro registraram a maior alta mensal (+2,6%) desde meados de 2012, em consequência das condições climáticas e da demanda crescente demanda, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO).



Apesar da alta (a 209,1 pontos, ou seja, +5,2 pontos em um mês), os preços permanecem a um nível inferior ao do ano passado na mesma época, destaca em um comunicado a FAO.



O índice da FAO mede a variação mensal das cotações internacionais de uma cesta de bens alimentícios



Para a FAO, a alta não está vinculada apenas à situação dos cereais, do milho e do trigo, que subiram em parte pela crise na Ucrânia.



O aumento dos preços afeta todos os grupos de produtos, exceto a carne, que registrou leve quera. Os maiores aumentos desde janeiro foram constatados no açúcar (+ 6,2%) e óleos (+ 4,9%), seguidos pelos cereais (+ 3,6%) e laticínios (+ 2,9%).



A FAO cita vários fatores para explicar o fenômeno e o relativiza. O preço dos cereais também aumentou por preocupações sobre as colheitas de trigo nos Estados Unidos após o inverno rigoroso no país, assim como pela forte demanda de cereais secundários tanto para a alimentação animal como para os agrocombustíveis.



Sobre o açúcar, a culpa é atribuída aos "danos causados às colheitas pelo tempo seco no Brasil e às recentes previsões de uma potencial queda da produção na Índia".



Mas, no conjunto, os preços permanecem inferiores em 18,8% na comparação com fevereiro de 2013.

adblock ativo