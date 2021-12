Preços de material escolar variam até 142%, diz site

Os preços de material escolar no comércio online podem variar até 142% de uma loja para outra, apurou o Buscapé, site de comparação de preços do e-commerce, nos últimos 15 dias. Uma mesma lancheira vendida por R$ 49,99 em uma loja online pode chegar a R$ 120,90 em outra.

Os produtos mais buscados no comércio eletrônico são cadernos, fichários, lápis de cor, papel sulfite, lancheiras e mochilas. O item mais caro analisado pelo levantamento do Buscapé é uma mochila do modelo Barbie Butterfly, cujo valor varia de R$ 268,99 até R$ 295,99.

"Pesquisar é fundamental. Buscar informações sobre a loja online também. Dessa forma, é possível garantir uma compra vantajosa e sem dores de cabeça", alerta o CEO do Buscapé Company, em nota, Rodrigo Borer.

