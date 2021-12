Preços amargam café da manhã do baiano

Depois da alta de mais de 40% no preço do feijão, afetando a qualidade do almoço dos brasileiros, agora são os produtos do café da manhã que começam a amargar as contas do consumidor.

Em ambos os casos, os aumentos são reflexo das questões climáticas em todo o país, que afetaram a produção dos alimentos no campo, repercutindo agora diretamente no bolso de quem, também na cidade, não dispensa uma boa refeição matinal.

O leite e seus derivados, por exemplo, estão entre as maiores variações médias de preço, com pico inflacionário agora em julho, que chega a 100%: o litro do produto pasteurizado, antes vendido até por R$ 2,30, passou a custar quase R$ 5.

Pesquisa

Em rápida pesquisa realizada na última sexta-feira em supermercados de Salvador, a reportagem de A TARDE constatou preços que variavam entre R$ 4,18 e R$ 4,98 no Atakarejo, considerando marcas diversas dos tipos integral e desnatado.

No G.Barbosa, a variação era entre R$ 3,30 e R$ 5,35, chegando a R$ 5,65 para os produtos sem lactose. No Bompreço, os preços variavam entre R$ 3,78 e R$ 4,98, com valor de R$ 4,68 para uma marca sem lactose.

Em todo o país, a alta do leite na primeira quinzena de julho foi de 15,5%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-15), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na Bahia, só no primeiro semestre deste ano, o aumento do preço do leite pasteurizado já havia sido de 8,19%, ficando atrás apenas do café solúvel: 8,69%. A apuração da variação de preços dos itens do café da manhã no estado foi feita pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), com exclusividade para A TARDE. De modo geral, os aumentos chegam a quase 10%, no último semestre.

Aumento generalizado

O levantamento da SEI revela que, praticamente, todos os demais itens do café da manhã sofreram alta este ano. O café moído, por exemplo, teve alta de 5,38% no primeiro semestre. O pão francês, o popular "cacetinho", aumentou 7,15% no mesmo período. Para acompanhar, o preço da manteiga e do queijo também subiu: 7,58% e 7,54%, respectivamente.

Há ainda casos isolados, como a salgada alta de preço da batata-doce: 46,60% - a maior variação do período, motivada pela estiagem em regiões produtoras paulistas. Quem gosta de iniciar o café com uma frutinha, deve também ficar atento: o abacaxi aumentou, em média, 22,6% no primeiro semestre, depois de já ter tido alta de 14,99% no mesmo período no ano anterior.

Segundo explica o economista Denilson Lima, da SEI, no caso do leite, os aumentos da Bahia foram ganhando peso com a queda de safra do produto em Minas Gerais, estado que é o maior produtor de leite do país. "Ou seja, além das questões climáticas diretas que afetaram a alimentação das vacas - tanto no pasto, quanto nas rações feitas de milho e soja, cuja produção foram atingidas pela estiagem-, houve ainda o fator indireto, com a migração dos produtores para a pecuária de corte, afetando significativamente a oferta".

