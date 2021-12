Preço médio do m² tem alta em sete bairros de Salvador

O preço médio do m² teve alta em sete dos 10 bairros que concentram a maior quantidade de ofertas de imóveis para alugar em Salvador. A informação é do relatório da Apsa – empresa brasileira em soluções para moradias urbanas.

O valor mais alto do metro quadrado para aluguel está em Ondina (R$ 48,46) e o mais baixo, em Candeal (R$ 22,28). O bairro de Itaigara foi o que teve o maior aumento do valor do metro quadrado para aluguel na comparação com o relatório anterior, de dezembro de 2019: alta de 13,4%.

Os valores caíram no Caminho das Árvores (-11,6% ou R$ 31,66), Rio Vermelho (-8,9% ou R$ 24,18) e na Graça (-0,3% ou R$ 2,50). Foram analisadas mais de 6,7 mil ofertas.

A análise do preço do aluguel é feita mensalmente pela Apsa em quatro capitais do Nordeste (AL, BA, CE e PE). A capital baiana é a que tem o metro quadrado mais caro para locação.

Ainda de acordo com a empresa, a expectativa é que o aquecimento do mercado imobiliário nacional impacte os valores de negociação de aluguel também em Salvador.

adblock ativo