Preço médio do m² caiu 3,38% em Salvador

O preço médio do m² para venda em Salvador caiu 3,38%, passando de R$ 5.175 para R$ 5.000 no terceiro trimestre de 2017. A informação é da pesquisa Dados do Mercado Imobiliário (DMI), realizado pelo VivaReal.

Os cinco bairros com maior desvalorização são Vitória (-12,4%), Rio Vermelho (-9,7%), Itapuã (-8,6%), Vila Laura (-7,4%) e Federação (-6,2%).

Em contrapartida, outros bairros foram valorizados, como São Marcos, que o preço médio do m² passou de R$ 3.066 e R$ 3.915, ou seja, crescendo 27,7%. Os demais foram Jaguaribe (15,4%), Luís Anselmo (12,3%), Acupe de Brotas (10,9%) e Patamares (5,9%).

De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Cláudio Cunha, essa desvalorização do preço médio do m² acontece, principalmente, quando se trata de imóveis usados, depois da redução do financiamento oferecido pela Caixa Econômica. "Antigamente, a Caixa oferecia um financiamento para esses imóveis de 80%, agora, o percentual caiu para 50%", explica Cláudio.

Caso o comprador decidisse adquirir um imóvel usado na faixa de R$ 100.000, por exemplo, por meio do financiamento da Caixa, poderia pagar até R$ 20.000. Com a mudança, ele tem que pagar R$ 50.000, e a curto prazo.

Segundo Cláudio, esse seria um dos motivos para a desvalorização deste tipo de imóvel. "Os novos estão valorizando, já que há a relação de pouca oferta e muita procura".

O presidente da Ademi-BA explica ainda que o mesmo processo pode acontecer com um imóvel usado, se existir essa relação em um determinado bairro da cidade.

Nacional

Apesar da desvalorização nesse trimestre, a média do m² na capital baiana ainda está acima da nacional, que é R$ 4.833. A média de Salvador é a nona mais alta, atrás de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Vitória, Florianópolis, Santos e Porto Alegre.

