Preço dos combustíveis em Salvador é tema de audiência no MP

O Ministério Público estadual (MPB-BA) realiza nesta sexta-feira, 30, uma audiência pública sobre os preços dos combustíveis em Salvador.

Segundo o órgão, o debate, que ocorre das 14h às 18h, foi motivada por denúncias de consumidores sobre reajustes irregulares e falta de fixação dos custos.

A mediação será realizada pela promotora de Justiça do Consumidor, Joseane Suzart. Participam ainda, autoridades municipais, estaduais e federais ligadas ao tema, além de especialistas e representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Diesel em foco

A Petrobras anunciou nesta quinta, 29, redução de 15,28% no preço do diesel em todo o País. Com isso, o valor caiu de R$ 2,1228 para R$ 1,7984, o que representa diminuição de R$ 0,32.

No entanto, de acordo com o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA), as distribuidoras de combustíveis não repassaram o reajuste de forma integral para o estado.

Aida conforme o órgão, a redução foi de, no máximo, R$ 0,16 para o mercado baiano.

