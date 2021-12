Preço dos alimentos sobe 2,6% em fevereiro, diz FAO

Variáveis meteorológicas e o aumento da demanda, entre outros fatores, fizeram os preços mundiais dos alimentos subirem 2,6% entre janeiro e fevereiro deste ano. Trata-se do maior aumento mensal desde meados de 2012, segundo levantamento divulgado pela Agência para a Agricultura e a Alimentação das Nações Unidas, a FAO.

De acordo com os dados, o indicador, que tem como base os preços de produtos alimentares comercializados internacionalmente, alcançou 208,1 pontos no mês passado. Apesar da variação percentual em relação a janeiro, o índice para fevereiro é 2,1% inferior ao registrado no mesmo período de 2013.

O relatório da FAO destaca que os preços do trigo e do milho registraram aumento diante dos recentes conflitos na Ucrânia, mas ressalta que o índice de fevereiro não pode ser atribuído integralmente a esses eventos.

Os maiores aumentos foram registrados nos preços do açúcar (6,2% em relação a janeiro) e dos azeites e óleos (4,9%), seguidos pelos cereais (3,6%) e pelos laticínios (2,9%). O indicador de preços da carne foi o único com variação negativa no mês de fevereiro: 0,5% em relação a janeiro.

