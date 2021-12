Preço dos alimentos no mundo cai 7% em 2012

Os preços dos alimentos no mundo tiveram baixa de 7% em 2012 em relação ao ano passado, de acordo com o índice da FAO publicado nesta quinta-feira, 10.

Para 2012, o índice ficou nos 212 pontos, ou seja 7% a menos que em 2011, informou a FAO, que ficou satisfeita com o afastamento do risco de uma crise alimentar.

Segundo a Organização da ONU para Agricultura e a Alimentação, essa baixa no ano se deve principalmente à queda nos preços do açúcar, dos produtos lácteos, do óleo e do azeite.

O índice dos preços dos alimentos, calculado sobre o valor de uma cesta básica, continuou caindo em dezembro pelo terceiro mês consecutivo, e chegou aos 209 pontos no último mês do ano, contra 263 pontos em setembro.

Em dezembro, a queda nos preços dos cereais, do óleo e do azeite se confirmou.

No ano, as maiores baixas foram do açúcar (17,1%), dos produtos lácteos (14,5%) e do óleo e azeite (10,7%), enquanto que a queda do preço dos cereais e da carne foi mais modesta (2,4% e 1,1% respectivamente).

"Esses resultados mostram uma reviravolta da situação que prevalecia em julho, quando a alta nos preços anunciavam uma crise alimentícia", informou Jomo Sundaram, responsável do Departamento de desenvolvimento econômico e social na FAO, citado em comunicado.

