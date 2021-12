Preço do material escolar varia até 81% em Salvador

Uma mesma lista de material escolar pode ficar até 81% mais cara a depender do tipo de produto escolhido. Produtos de marcas famosas e licenciados com personagens infantis do momento podem fazer a volta às aulas ainda mais salgada para os pais.

Em uma pesquisa feita em livrarias de Salvador para uma lista do 2º ano do ensino fundamental, A TARDE encontrou preços que vão de R$ 82,85 a R$ 150,35, para 15 itens entre lápis, borracha, lápis de cor, hidrocor e massa de modelar. Livros didáticos não foram incluídos na sondagem.

A mesma lista pode chegar a R$ 150,35 quando todos os itens listados são de marcas "famosas". A pesquisa foi feita na Casa Monteiro, da Av. Joana Angélica. Já na livraria Matiz, no Garcia, os mesmos itens são encontrados por R$ 141,45.

Os valores podem variar muito até em produtos da mesma marca, mas em pontos comerciais diferentes. A reportagem visitou cinco locais: Le Biscuit, Americanas, Casa Monteiro, Livraria Monteiro e o hipermercado Extra, da Paralela.

Uma caixa de lápis de cor da Faber Castel é vendida por R$ 11,99, nas Americanas. Já no Extra o valor chega a R$ 16,90, uma diferença de R$ 4,91. O giz de cera Acrilex sai de R$ 2,55 na Le Biscuit. Já na Casa Monteiro o valor é R$ 3,85.

Para a vendedora Marlúcia Teixeira, da Casa Monteiro, o que faz diferença mesmo na conta final dos pais é o fato de ir às compras com as crianças. "Os pais sempre podem encontrar produtos de preços intermediários e com qualidade. Vejo compras aqui que ficam mais caras quando tem criança acompanhando. Mas é bom trazer as crianças, assim a gente vende mais", brinca.

Pesquisa

A pesquisa de preços é indicada para os pais que desejam economizar. Segundo o superintendente do Procon-BA, Ricardo Maurício Soares, a sondagem de preços feita pelo órgão encontrou variações de 200% em um mesmo produto.

"O consumidor deve exercer a liberdade de escolha. Além disso, é possível requisitar da escola o material remanescente do ano anterior. Os pais podem exigir a entrega do que estiver em posse da escola", diz Soares.

Os responsáveis podem entregar os materiais de forma fracionada, com a condição de obedecer o planejamento pedagógico.

Adepto da pesquisa, o administrador Ivanildo Barbosa conta que já visitou livrarias do Caminho das Árvores e da Pituba, mas optará pelo Centro. "Alguns lugares sempre são mais em conta. Também escolho locais que tenham abatimento em pagamento à vista", diz.

Já a bancária Wal Matos, que tem uma filha de 10 anos, optou pela alternativa mais cômoda. Ela fez todas as compras no colégio da filha, onde uma livraria presta este serviço. "Não pesquiso. Prefiro praticidade porque entregam em casa".

