Preço do m² em Salvador é um dos mais baixos do país

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 3, pelo Índice Fipe ZAP, realizada pelo portal de venda imobiliária, revelou que o preço do metro quadrado em Salvador está entre os mais baixos do país: em média, R$ 4.725. A capital baiana ocupa o 17º lugar no ranking, dentre 20 cidades com maior representatividade do mercado, incluindo capitais e cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais. O metro quadrado mais caro do país é o do Rio de Janeiro: R$ 10 mil, em média.

De acordo com a pesquisa, o preço médio do metro quadrado em Salvador só supera os das cidades de Vila Velha (ES), Goiânia (GO) e Contagem (MG). O presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), Luciano Muricy, explica que a baixa renda per capita da cidade aliada a fatores conjunturais, como as restrições a linhas de crédito, seria o principal motivo da posição ocupada pela capital baiana.

Muricy alerta que o momento é tido como ideal para quem tem interesse em adquirir um imóvel na cidade, seja para morar ou mesmo para investir. Segundo ele, por conta da retração econômica, Salvador tem em oferta, no momento, cerca de cinco mil imóveis, entre prontos, em obra e lançamentos.

"No passado, já chegamos a vender 12 mil unidades em um ano e agora temos esse saldo remanescente dos últimos três anos, o que implica mais chances de bons negócios para quem quer comprar", aponta.

Os eventos com oferta coletiva são apontados como boas oportunidades para negociar descontos. Este mês, por exemplo, a cidade deve abrigar o Feirão da Caixa, no Centro de Convenções, já na 12ª edição do evento, promovido pela Caixa Econômica Federal.

Salão de Imóveis

Animada com os primeiros sinais de melhora do mercado, ainda que a ritmo lento, a própria Ademi vai retomar um dos mais tradicionais eventos de venda de imóveis da cidade, o seu Salão de Imóveis, cuja edição do ano passado chegou a ser cancelada, diante da baixa resposta do mercado. A previsão é que a edição deste ano seja realizada entre o final de agosto e início de setembro.

"Agora, além do preço do metro quadrado menor e possibilidade de negociações vantajosas, temos mais perspectivas para a cidade com novas intervenções urbanas feitas pela prefeitura e governo do estado, além do metrô e o processo de conclusão do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que tornam Salvador ainda mais interessante para morar ou investir", diz Muricy.

O presidente da Ademi revelou ainda que alguns bairros de Salvador, como Horto, Graça, Corredor da Vitória e Barra vêm conseguindo resistir à crise com boa resposta de venda dos empreendimentos lançados.

"Tivemos o caso de venda de um empreendimento, de quarto e sala e dois quartos, na Graça, que vendeu tudo em apenas duas semanas", exemplificou o empresário, que esteve, nesta sexta, na sede de A TARDE, onde foi recebido pelo diretor-geral do grupo, André Blumberg.

Na conversa, o presidente da Ademi também destacou os empreendimentos de sucesso lançados no interior baiano, em cidades como Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.

