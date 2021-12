Preço do gás veicular vai aumentar em 10%

O Gás Natural Veicular (GNV) vai aumentar em cerca de 1,64%, segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energia Alternativa e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia). Esse é o segundo reajuste feito em 2019. O último, foi dia 12 de janeiro no percentual de 8,51%. Com isso, o preço total sobe para 10,29%.

O reajuste para revendedores já foi autorizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba). O Sindicombustíveis, no entanto, afirma que as alterações no preço dos combustíveis são de responsabilidade de cada revendedor.

