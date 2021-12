Preço do etanol cai em 12 estados e fica estável na Bahia

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 12 estados, subiram em outros 12 e no Distrito Federal e ficaram estáveis na Bahia e no Maranhão na semana encerrada em 8 de junho, de acordo com dados coletados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No período de um mês, os preços do etanol caíram em 14 Estados e no Distrito Federal e subiram em outros 12.

Em São Paulo, principal Estado consumidor, as cotações recuaram 1,63% na semana (R$ 1,807 o litro). No período de um mês, acumulam queda de 6,90% nos postos paulistas. A maior alta semanal foi verificada em Mato Grosso (2,91%), enquanto que a maior queda, em Pernambuco (-2,45%). No mês, os preços subiram mais em Roraima (3,79%) e caíram mais justamente em São Paulo.

No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,399 o litro, no Estado de São Paulo. O preço máximo foi de R$ 3,16 por litro, no Pará. Na média, o menor preço foi R$ 1,807 o litro, em São Paulo. O maior preço médio foi verificado em Roraima, a R$ 2,763 o litro.

