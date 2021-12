Preço de gasolina e etanol caem na Bahia contrariando alta nacional

O valor médio da gasolina caiu 0,16% na Bahia em comparação com a semana passada. Já com o Etanol a queda foi de 0,93% nos preços, fugindo do padrão registrado no resto do país.

De acordo com levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas, a gasolina ficou mais cara em 21 Estados e no Distrito Federal. Já o etanol teve alta em 18 Estados e no Distrito Federal.

Na média nacional, houve uma alta na semana passada nos postos de 1,44% na gasolina, ficando em 4,023 o litro. Com isso, pela primeira vez, o preço superou os R$ 4,00. Na Bahia, o litro da gasolina caiu de R$ 4,016 para R$ 3,992.

Já o valor do etanol passou de R$ 3,072 para R$ 3,038 nos postos baianos.

