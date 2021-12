Preço da gasolina volta a subir em Salvador e chega a R$3,09

O preço da gasolina comum em postos de combustíveis de Salvador pode variar até 21%. Em levantamento feito na segunda-feira, 25, pelo A TARDE, o litro da gasolina comum foi encontrado entre R$ 2,55, no Posto Escola (BR), e R$ 3,09, em outros cinco postos das bandeiras Shell e BR.



Apesar de ainda ser possível encontrar o produto sendo comercializado entre R$ 2,55 e R$ 2,57 (Posto Shell, na Avenida Tancredo Neves), os postos começaram a aumentar os preços após semanas com valores abaixo de R$ 3.



Dos 10 estabelecimentos visitados por A TARDE, cinco remarcaram o valor do álcool e da gasolina ontem. Segundo o presidente do Sindicombustíveis (Sindicato do Comércio de Combustíveis da Bahia), José Augusto Costa, a tendência é que os donos de postos retornem aos preços entre R$ 3 e R$ 3,19.



"Muitos postos aumentaram. Essa é uma tendência natural. Assim como quando a concorrência baixa, o vizinho baixa, quando um aumento, o outro aumenta".



Distribuição



Nas refinarias, o preço da gasolina continua o mesmo. Apenas a Petrobras pode reajustar nacionalmente o valor da gasolina.



A flutuação de preços que o consumidor percebe no dia a dia é fruto do mercado entre as distribuidoras, que compram a gasolina da Petrobras, e os postos de combustíveis, que revendem para o consumidor, segundo o presidente do Sindicombustíveis.



"O preço médio da gasolina que chega para os postos é R$ 2,60. A não ser que exista um problema concorrencial. Se tiver problema concorrencial, varia bastante. Se o posto vender mais barato, provavelmente está comprando mais barato (das distribuidoras)", diz José Augusto Costa.



Para o presidente da Sindicombustíveis, valores como R$ 2,55 e R$ 2,57 são inviáveis para os postos a longo prazo. "Esse preço de R$ 2,55 é fora da realidade. É abaixo do preço de custo. Quando tem um preço desse tipo, o consumidor deve comprar, mas tem que saber que não é definitivo".



Nos dois postos com preços abaixo de R$ 3, os consumidores faziam fila, muitos deles cientes de que os demais postos estavam mais caros. O analista de sistemas Bruno Rodrigues aproveitou para encher o tanque no Posto Escola. "Normalmente abasteço em outro lugar, mas hoje vou fazer uma exceção por causa do preço".

adblock ativo