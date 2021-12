Preço da gasolina varia até 17,5% na RMS

Motoristas da Região Metropolitana de Salvador (RMS) podem economizar até 17,5% se pesquisarem um pouco mais antes de abastecer o carro com gasolina.

Um levantamento feito por A TARDE na tarde desta terça-feira, 27, encontrou diferenças de até R$ 0,45 entre o preço do posto com o litro da gasolina mais caro (R$ 3,09, no Posto Kalilândia, na avenida Paralela) e o mais barato (R$ 2,64, no Menor Preço, na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas).

A diferença de centavos pode parecer pequena, mas quando se faz as contas para encher um tanque de 50 litros o valor economizado chega a R$ 22,50. Com a diferença, o motorista que abasteceu com a gasolina a R$ 3,09 poderia colocar mais 8,5 litros se optasse pelo posto que vende a R$ 2,64.

O comerciante Delinho dos Santos aproveitou o valor de R$ 2,64 pelo litro da gasolina, no posto Menor Preço, na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. "Geralmente abasteço em Salvador, mas estava passando, vi o preço e resolvi parar", afirma Santos.

Bem próximo dali, o posto Ipiranga, também na Estrada do Coco, anunciava a gasolina a R$ 2,68.

Concorrência

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis), José Augusto Costa, a diferença de preços e as promoções que ocorreram em agosto em Salvador são resultado da concorrência e das leis de mercado.

"O empresário está em guerra com o vizinho concorrente e baixa o preço. Isso não é combinado, ninguém ia combinar para baixar preço, porque não traria nenhuma vantagem", afirma José Augusto Costa.

Aumento

A alta na cotação do dólar já aponta um cenário de aumento no valor da gasolina, segundo o presidente do Sindicombustíveis. "A possibilidade é bem presente, e o aumento deverá acontecer a médio ou até a curto prazo", diz José Augusto Costa.

O advogado José Liberato Filho aproveitou na terça a promoção de R$ 2,85, o litro, anunciada pelo posto Shell, da avenida Tancredo Neves, para se prevenir contra o aumento.

"Já tinha abastecido com gasolina mais barata, e depois subiu. Acho que daqui a pouco vai aumentar de novo. Vou aproveitar e completar o tanque", disse Liberato.

