Preço da gasolina sofre reajuste menos de 24 h após aumento de impostos

Em menos de 24 horas após a Petrobras anunciar o aumento dos impostos que incidem sobre o preço da gasolina, alguns postos de combustíveis de Salvador já reajustaram os valores cobrados nas bombas de combustível. Na capital baiana, o litro da gasolina chega a custar R$ 4,33 em alguns estabelecimentos da orla.

O posto Sumaré, da avenida Tancredo Neves, foi um dos que já alterou seu preço. Lá, a gasolina está a R$ 4,19 (comum) e R$ 4,33 (aditivada). Internautas também usaram as redes sociais para comentar sobre o aumento no Hiperposto, na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), que está cobrando R$ 4,18 pela gasolina comum.

Apesar do aumento já ser percebido em Salvador, os motoristas ainda encontram estabelecimentos trabalhando com os valores antigos. É o caso do posto Shell, de Stella Maris (foto), que ainda continua com o valor R$ 3,69 (gasolina comum).

A procura é grande nos postos que ainda não alteraram seus preços (Foto: Iloma Sales | Ag. A TARDE)

Há também o posto Escola, da Magalhães Neto, que permanece com o valor de R$ 3,78 (gasolina comum) e o Novo Horizonte, da avenida Paralela, que cobra R$ 3, 76 pelo litro do combustível.

Quem quiser economizar tem que se preparar para enfrentar fila, por conta da alta procura nestes postos.

Aumento

O preço da gasolina é afetado pelo anúncio, feito pelo governo federal nesta quinta, de que iria aumentar a cobrança de PIS/Cofins sobre combustíveis. A ideia é tentar arrecadar R$ 10,4 bilhões a mais neste ano. o fim do ano.

