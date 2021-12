Preço da gasolina sobe e chega próximo de R$ 4 em Salvador

Quem precisou reabastecer o carro nesta terça-feira, 16, teve uma surpresa. O preço dos combustíveis subiu nos postos de Salvador. Até esta segunda-feira, 15, era possível encontrar postos cobrando R$ 3,49 pela gasolina, nesta terça o valor chegou a R$ 3,99. O etanol também subiu de R$ 3,19 para R$ 3,39.

De acordo com o Sindicato do Comércio de Combustíveis do Estado da Bahia (Sindicombustíveis), os aumentos aconteceram em Salvador, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana e outras cidades do interior como Feira de Santana.

Ainda segundo o sindicato o aumento se deve a alta dos preços nas distribuidoras e nas usinas.

E pode ficar mais caro. Segundo o Sindicombustíveis, a previsão é de que os aumentos no valor do álcool etílico prossigam até o mês de abril.

