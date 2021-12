Preço da cesta básica tem queda de 4,18% em Salvador

O custo da cesta básica em Salvador registrou redução de 4,18% em maio em relação a abril e passou a custar R$ 351,31, contra os R$ 366,63 registrados no mês anterior. Este é o segundo menor valor dentre as 27 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza a pesquisa. Na variação em 12 meses (de junho de 2016 a maio de 2017), os gêneros alimentícios apresentaram redução de 0,79% na capital baiana.

Em maio, as reduções foram registradas no preço médio do tomate (-30,10%), açúcar cristal (-8,79%), arroz branco (-5,09%), leite (-3,42%), banana da prata (-2,79%), óleo de soja (-1,55%) e café (-1,25%). Por sua vez, os aumentos ocorreram no preço do feijão-carioquinha (13,85%), manteiga (2,12%), pão francês (1,95%), carne de primeira (1,55%) e da farinha amarela (0,92%).

Ainda segundo levantamento, no mês passado, o trabalhador soteropolitano remunerado pelo salário mínimo, comprometeu 82 horas e 29 minutos de sua jornada mensal para adquirir os gêneros essenciais. Em abril, houve um comprometimento maior. Naquele mês, foram necessários 86 horas e 5 minutos. Quando se compara o custo da cesta em relação ao salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, o comprometimento foi de 40,75% em abril, percentual menor que os 42,53% de abril.

Em maio, o custo do conjunto de alimentos essenciais diminuiu em 16 das capitais brasileiras e aumentou em outras 11. As maiores quedas foram registradas em Fortaleza (-4,39%) e Palmas (-4,25%).

