Preço da cesta básica sobe 14,35% em 12 meses em Salvador

A Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), constatou que Salvador teve o maior percentual de aumento dos alimentos essenciais nos últimos 12 meses (14,35%).

O resultado, divulgado na quarta, 4, considerou a variação dos preços entre setembro de 2012 e agosto deste ano. A pesquisa envolve 18 capitais.

O estudo também revelou que o Nordeste é a região com a maior alta acumulada da cesta básica de janeiro a agosto de 2013. O percentual mais expressivo entre as seis capitais da região ficou com Aracaju (14,28%) - também o mais alto nacionalmente -, seguida por Salvador (13,39%), João Pessoa (11,92%), Natal (11,62%), Recife (8,60%) e Fortaleza (4,59%).

A supervisora técnica do Dieese, Ana Georgina Dias, credita o aumento do preço dos alimentos na região aos efeitos da estiagem, que começou no final de 2011.

"Na Bahia, produzimos parte considerável dos alimentos consumidos internamente. A seca teve um efeito grande nessa questão", disse Ana Georgina.

O leite (47,12%), o feijão (32,66%) e a carne (13,37%) registraram os maiores reajustes na capital baiana nos últimos 12 meses.

A supervisora do Dieese também atribui à estiagem o aumento desses itens da cesta. O feijão teve perda de safra de 45%. E a Bahia perdeu 5% do rebanho em 2012, segundo informações do governo do estado. O gado bovino foi o mais afetado.

"O grande efeito da seca no ano passado se reflete na situação dos rebanhos agora. E, com a entressafra de leite e de carne, essas produções diminuem de quantidade", diz Ana Georgina.

Mais barata

Mas o estudo trouxe uma boa notícia: houve redução dos custos dos alimentos essenciais em 13 das 18 capitais brasileiras averiguadas em agosto, entre elas Salvador, que teve queda de -0,84%.

No mês passado, a capital baiana teve o segundo menor valor médio da cesta básica (R$ 257,54), ficando atrás apenas de Aracaju (R$ 233,19).

Dos 13 itens pesquisados, seis tiveram queda de preço e sete apresentaram alta. O produto que mais teve redução foi o óleo de soja, com 16,92%. O leite, apesar da alta acumulada, ficou 5,26% mais barato. Tomate (9,89%), arroz (11,63%) e carne (4,38%) subiram de preço em agosto.

Nas 18 capitais pesquisadas, tomate, feijão e manteiga recuaram em 13 delas, e o óleo, em 12. O leite ficou mais caro em 17 cidades.

Devido à queda dos preços, o Dieese calculou que o tempo de trabalho necessário para que o brasileiro possa adquirir a cesta básica diminuiu em mais de uma hora, totalizando 91 horas e 21 minutos, contra 92 horas e 31 minutos em julho.

O comprometimento do salário mínimo líquido com a compra dos alimentos teve uma leve redução, passando de 45,71% em julho para 45,13% em agosto.

