Preço da cesta básica sobe 1,30% em Salvador

Os consumidores baianos iniciaram 2017 pagando mais caro pela cesta básica. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o preço dos alimentos essenciais registraram em janeiro um aumento de 1,30% na capital baiana – a terceira maior alta do país. Na variação anual, os gêneros alimentícios subiram 3% de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017.

Em janeiro, as altas foram registradas no preço médio do tomate (11,25%), óleo (10,40%), farinha de mandioca (10,37%), banana-da-prata (7,22%), açúcar (4,64%), café (3,98%), carne (3,61%) e, levemente, no pão francês (0,79%).

Já o feijão-carioquinha teve redução maior que no mês anterior, com variação de -17,53% em janeiro, seguido pelo leite integral (-8,35%), manteiga (-2,14%) e, finalmente, arroz branco (-0,87%).

adblock ativo