Pré-Sal: Governo arrecada total de R$ 6,5 bilhões em leilões

Após duas horas e meia de atraso, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) concluiu, nesta sexta-feira, 27, os leilões da segunda e terceira rodadas do pré-sal, primeiras no governo Temer, em tom de alívio para os membros do governo. O valor da venda ficou em R$ 6,5 bilhões para empresas que se comprometem a investir no país nos próximos anos, valor um pouco abaixo do que estimava a ANP, que era de R$ 7,75 bilhões pelas áreas profundas de exploração de petróleo.

O atraso na conclusão do leilão foi provocado por uma liminar judicial obtida por uma ação coletiva promovida pelo PT, Central Única dos Trabalhadores (CUT) e alguns sindicatos, mas a Advocacia Geral da União (AGU) recorreu da decisão e derrubou o veto no início da tarde.

Na abertura do evento, o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, agradeceu ao esforço da procuradoria geral da AGU para derrubar a liminar, "mostrando que não há insegurança jurídica no Brasil".

"O Rio voltará a ser a capital do petróleo e uma das principais regiões do segmento. São Paulo também vai ganhar destaque. O Brasil retoma seu espaço na primeira liga do petróleo mundial", afirmou Odone.

Para o governo, o leilão é um reforço para a agenda positiva após a vitória na votação sobre investigação contra o presidente Temer na última quarta (25).

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Moreira Franco, disse em seu discurso que "estamos abrindo a porta, não só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista econômico e social, para recuperar o tempo perdido", comemorou.

Objetivo

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, destacou os esforços com o objetivo de restabelecer a indústria do petróleo: "Isso vai permitir que nós, fluminenses, possamos dar para as gerações futuras condição melhor de vida, pois hoje estamos na pior crise econômica da história. Vamos recuperar o tempo perdido", disse Moreira, criticando o governo anterior.

Na segunda rodada foram oferecidas quatro áreas com jazidas inutilizáveis, adjacentes a campos e prospectos sob concessão: Sul da Gato do Mato, Norte de Carcará, Entorno de Sapinhoá e Sudoeste da Tartaruga Verde. Na 3ª Rodada foram ofertadas quatro áreas: Pau Brasil, Peroba, Alto de Cabo Frio Oeste (Bacia de Santos) e Alto de Cabo Frio Central (Bacia de Campos).

A primeira disputa do leilão foi na terceira oferta, o Entorno de Sapinhoá, entre o consórcio formado por Petrobras, Repsol Sinopec e Shell e a estreante Ouro Preto. A estatal venceu com a oferta de 80%, bem acima do mínimo de 10,34%.

Novas regras

Quando o primeiro lote de áreas do pré-sal foi ofertado no mercado, a Petrobras era única empresa responsável por operar a exploração de petróleo em conjunto com empresas internacionais, onde teria, no mínimo, 30% dos negócios.

Nas novas regras, a empresa tem preferência de adquirir 30% das operações, mas não há uma exclusividade nas operações de desenvolvimento, extração e distribuição. Isso atraiu gigantes como a Shell, Exxon/Mobil, Staoil, Petrogal, Repsol, Total e as chinesas Cnooc e CNPC.

Com a demora de quatro anos para finalizar a oferta de áreas do pré-sal, a avaliação da ANP é de que o Brasil perdeu R$ 1 trilhão em negócios, com a geração de empregos e divisas para o país.

