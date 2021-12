Prazo para renegociar dívidas de tributos é prorrogado

Desde a abertura do mutirão Acordo Legal, o movimento é intenso na Arena Fonte Nova, onde dívidas com o Estado e Prefeitura de Salvador são renegociadas. Diante da alta procura, a Prefeitura de Salvador e o Estado prorrogaram o prazo para negociar os débitos com tributos. O mutirão na Arena segue até este domingo, 8.

O governo estadual extendeu até 18 de dezembro o prazo para quitar dívidas com o governo estadual. Com isso, os contribuintes também podem procurar os postos da Secretaria da Fazenda nas unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Comércio e dos shoppings Salvador, Barra, Paralela e Bela Vista.

Outra opção para quem tem débitos com o Estado é acessar o site da Sefaz para simular pagamento e emitir certidões.

O Estado oferece desconto de até 85% do valor da multa e juros para quem quitar a dívida à vista. Em caso de parcelamento, o abatimento será de 60% para dividir até 36 vezes e 25% para 48 meses.

Município

Já a negociação com o governo municipal pode ser feita até 15 de dezembro. De acordo com a assessoria da Secretaria da Fazenda do Município (Sefaz), o procedimento está disponível no site do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI). O contribuinte também pode procurar atendimento na sede da Sefaz, no Centro.

O governo municipal oferece desconto de até 100% para quem pagar o débito à visto. No caso de parcelamento, o abatimento é reduzido.



Arena Fonte Nova

Nesta quinta, 5, terceiro dia do mutirão, o movimento continua intenso na Arena Fonte Nova. Milhares de pessoas tentam renegociar as dívidas no local, mas os presentes alegam que o atendimento está rápido.

