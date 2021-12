Prazo para parcelamento de dívidas é prorrogado

A prefeitura de Salvador anunciou a prorrogação do prazo de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), que seria encerrado nesta terça-feira, 15, e informou mudanças na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2016.

Agora, os contribuintes que estiverem em débito com o IPTU, ISS e ITIV, por exemplo, poderão aderir ao PPI até o dia 30 deste mê. Segundo a prefeitura, a decisão de adiar o prazo foi tomada em função da grande procura . "O PPI já conseguiu fechar cerca de 40 mil contratos", afirmou o secretário da Fazenda, Paulo Souto.

O PPI é um programa para quem deseja regularizar os débitos tributários e não tributários, constituídos ou não, inclusive inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, em relação a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014.

IPTU

Um decreto publicado nesta terça reajustou o valor venal dos imóveis com direito a isenção do IPTU. Anteriormente, os imóveis de até R$ 80 mil estavam isentos de pagar o imposto. Agora, este valor é de R$ 88 mil. Além disso, o prefeito de Salvador, ACM Neto, reforçou que continua valendo em 2016 o desconto de 10% no pagamento do tributo para quem realizou o recadastramento.

Inicialmente, este desconto só valeria para os anos de 2014 e 2015. "Tomamos essa decisão por entender o momento difícil que vive o Brasil e para mostrar que não é com aumento de tributos que vamos superar a crise", declarou Neto.

Ao apresentar o último balanço fiscal, no final de setembro, Souto apontou uma queda real de 15% na receita tributária, de janeiro a agosto, em relação ao mesmo período em 2014. Na ocasião, o secretário também atribui à crise um aumento na inadimplência do IPTU. De acordo com ele, dos contribuintes que não optaram pela cota única e resolveram parcelar o IPTU este ano, 7 mil não haviam pago o tributo em janeiro. Já em agosto, o número de inadimplentes foi de 25 mil.

Clubes

Outra medida sancionada nesta terça pelo prefeito foi a redução do valor do IPTU para clubes sociais e desportivos, que poderão ter desconto de até 70%. Para isso, a prefeitura cobrará uma contrapartida. Serão concedidas bolsas para que jovens e crianças pobres possam praticar esportes nas dependências dos estabelecimentos..

Outra alternativa prevê que os clubes realizem atividades em campos e quadras construídos ou recuperados pela prefeitura. Regras mais claras para a contrapartida serão definidas quando a lei for regulamentada. Segundo o prefeito, a legislação para cobrança de IPTU dos clubes era "inexequível e estimulava a sonegação". Após o anúncio do pacote de medidas, ACM Neto disse que "só faltava um gorrinho de Papai Noel e um saco, porque os presentes já foram dados".

