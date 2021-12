Prazo para pagar IPVA com desconto se encerra nesta sexta

Termina nesta sexta-feira, 5, o prazo para que os motoristas baianos aproveitem o desconto de 10% no pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), o desconto é válido apenas para quem quitar o imposto em cota única.

Para efetuar o pagamento, o proprietário de veículo deve dirigir-se a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam. A Sefaz-BA ressalta que não encaminha boleto de pagamento do IPVA para os contribuintes. Em caso de dúvida, o contribuinte pode entrar em contato com o call center da Sefaz, pelo 0800 071 0071.

O pagamento é integrado: é necessário quitar ainda a taxa de licenciamento e eventuais multas relacionadas ao Renavan informado. Os valores podem ser consultados no site da Sefaz-BA (www.sefaz.ba.gov.br), canal Inspetoria Eletrônica=>IPVA=>Base de Cálculo dos Veículos Automotores.

Outras opções

Além do desconto de 10% no IPVA para pagamento em cota única até 5 de fevereiro de 2016, existe ainda a opção de quitação com 5% de abatimento, em prazos de pagamento que variam de acordo com o número final da placa do veículo. Para isso, é só pagar o valor integral do imposto no dia do vencimento da primeira cota da placa respectiva. Os proprietários de veículos podem optar também por parcelar o IPVA em três vezes.

Os débitos referentes à taxa de licenciamento e a multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela, e os débitos anteriores do imposto também podem ser divididos em três vezes, juntamente com o IPVA 2016. Vale ressaltar que o proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento.

As datas de quitação das cotas podem ser conferidas no calendário do IPVA 2016, disponível também no site da Sefaz-BA.

adblock ativo