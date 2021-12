Prazo para declarar Imposto de Renda começa nesta segunda

Chegou a hora do acerto de contas com o Leão. Começa segunda-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2015 (ano-base 2014). Esse documento precisa ser enviado por pessoas físicas que obtiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816,55 em 2014 ou que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. A Receita espera receber um total de 27,5 milhões de declarações até o dia 30 de abril, quando se encerra o prazo.



Uma das novidades deste ano é destinada aos profissionais liberais. A Receita vai exigir que médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos e advogados coloquem no carnê-leão todos os meses o valor de seus rendimentos detalhando o CPF de cada paciente ou cliente e quanto cada um pagou. Esses dados são uma forma de a Receita aumentar o controle e evitar omissões de rendimento. Ao mesmo tempo, isso protege as pessoas físicas que usaram os serviços e caem na malha fina porque o valor que pagaram não foi declarado pelos prestadores de serviços.



"Isso aumenta o controle e evita que os contribuintes caiam na malha fina porque tiveram despesas médicas elevadas, por exemplo. Esses gastos estarão declarados pela outra parte", afirmou o subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita, Carlos Roberto Occaso.

Os contribuintes poderão cadastrar seus celulares para receber avisos sobre o processamento. Toda vez que a declaração passar por uma nova etapa dentro do sistema da Receita, a pessoa física receberá um alerta.

