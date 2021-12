Prazo para aderir ao Simples termina na próxima sexta-feira

Pequenos e microempresários que ainda não calcularam se é vantagem ou não, para seus negócios, optar pelo sistema de tributação do Simples Nacional devem se apressar: o prazo para adesão ao regime especial termina na próxima sexta-feira, 30. Este ano, por conta da Lei 147/2014, empresas do setor de serviços também poderão migrar do sistema de lucro presumido para o Supersimples.

A princípio, a adoção do regime especial simplificado de recolhimento de tributos parece vantajosa. A tributação pelo lucro presumido prevê uma série de procedimentos isolados para o recolhimento de impostos diversos, a depender do ramo de atividade da empresa.

De modo geral, uma empresa da área comercial paga uma alíquota, que varia entre 23% e 25% de Imposto de Renda, enquanto as da área de serviços, até 15%. Pelo Simples, a alíquota cai para 4% e 6%, respectivamente.

"Uma vantagem que, entretanto, deve ser analisada pelas empresas da área de serviços, agora permitidas a aderir ao Simples, mas que podem acabar pagando mais tributo que o lucro presumido, se tiver, por exemplo, muitos funcionários", diz o analista Michelangelo Lima, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O especialista presta orientações aos empresários na unidade de Itabuna, no sul do estado.

Pela nova legislação, podem agora aderir ao Simples Nacional empresas como clínicas médicas, além de escritórios de advogacia e arquitetura, entre outros. "Os novos ramos, entretanto, ganharam alíquotas diferenciadas, por atividade, que são detalhadas nos anexos da Lei 147/2014, e é aí que está o risco de pagar uma alíquota mais cara que o total recolhido pelo lucro presumido", afirma Lima.

Segundo ele, para os três ramos previstos no anexo 3 da lei há vantagem na adesão. É o caso das clínicas de fisioterapia, empresas de corretagem de seguros e farmácias de manipulação. "Independentemente do número de funcionários, a opção pelo Simples é vantagem para esse grupo", garante o especialista. Ele lembra que o Simples prevê isenção também das contribuições para o Sistema S (Senai, Sesi, etc). "No caso de um escritório de advocacia, com uma folha de pessoal de R$ 20 mil, a economia pode ser de R$ 1.160,00", diz.

Para saber se há vantagem nos demais casos, basta acessar a calculadora do Simples Nacional, disponibilizada no Portal A TARDE (https://simplesnacional.atarde.com.br). O serviço permite fazer uma simulação, sem que seja preciso identificar a empresa. "Pelos dados lançados, é possível comparar e ver em qual regime a empresa vai pagar menos impostos", diz o contador Alberto Vila Nova, sócio da empresa Agilize Serviços Contábeis, parceira do Grupo A TARDE na iniciativa.

