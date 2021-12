Prazo de pagamento do eSocial será prorrogado até dia 30

O prazo de pagamento do eSocial foi prorrogado até o dia 30, último dia útil deste mês. A presidenta Dilma Rousseff assinou uma portaria interministerial, que será publicada na quinta-feira, 5, no Diário Oficial da União, autorizando a nova data. O prazo venceria na próxima sexta-feira, 6.

Os problemas na emissão da guia de recolhimento dos encargos dos trabalhadores domésticos, no site do eSocial, levaram o governo federal a adotar a medida.

Desde o dia 1º de novembro, quando a guia de recolhimento ficou disponível, o sistema vem apresentando erros e lentidão, causando dificuldades para o pagamento dos tributos dentro do prazo.

A informação foi confirmada há pouco pelo Palácio do Planalto.

Pedido da OAB

A OAB Nacional enviou nesta quarta-feira, 4, um pedido de prorrogação do prazo depois que contribuintes do Simples doméstico encontraram dificuldades para emitir a guia de pagamento do imposto. Se não fosse adiado, quem não conseguisse emitir a guia e pagar o tributo poderia ser multado.

