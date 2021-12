Prazo de adesão a programa de parcelamento do IPTU é prorrogado

Foi prorrogado até 29 de junho o prazo para os contribuintes com débitos de IPTU e Taxa de Lixo (TRSD) - até o exercício 2017 - aderirem ao programa de Parcelamento Incentivado (PPI), que permite a negociação das dívidas com até 100% nas multas e juros. A medida que amplia o prazo foi determinada pelo Decreto 29.681/2018, publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 27.

Quem optar pelo parcelamento poderá fazê-lo em até 60 meses, com descontos de 100% nos juros e 50% de desconto nas multas e honorários. No caso de parcelamentos em até 12 meses, não incide IPCA sobre as parcelas.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), 13.992 contribuintes aderiram ao programa até esta sexta. A prorrogação do prazo também vai beneficiar os proprietários de terrenos, que poderão regularizar os débitos.

Este parcelamento não poderá mais ser realizado em 2019 e 2020. Até o momento, mais de R$ 292,2 milhões em dívidas foram renegociados pelos inadimplentes.

Para aderir ao PPI, é preciso estar em dia com o pagamento do imposto em 2018. O contribuinte pode acessar o site da Sefaz e clicar no link disponível. A senha de acesso é a mesma utilizada para acessar o site da Nota Salvador.

Veja o Decreto 29.681/2018:

