Praga eleva custos de produção do algodão em até 20% na BA

Detectada em fevereiro deste ano no oeste da Bahia, a lagarta helicoverpa armigera permanece uma incógnita para os produtores de algodão. Há 50 dias do início do plantio da safra 2013/2014 em todo o País, eles ainda aguardam o registro emergencial do benzoato de emamectina, produto mais rápido no combate à praga, junto à Agência nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por causa da praga, os custos de produção do algodão no estado subiram 20% na safra 2012/2013. A presidente da Associação Baiana de Produtores de Algodão (Abapa), Isabel da Cunha, acredita que o risco é os custos mais elevados aumentarem o endividamento dos produtores.

A lagarta foi tema recorrente nas discussões do 19º Clube da Fibra, fórum organizado pela empresa de defensivos agrícolas FMC. O evento, que aconteceu no Guarujá (SP), na semana passada, reuniu os principais cotonicultores e associações do setor do País

"Estamos preocupados. Não conseguimos entender por que o governo está demorando a agir. Semana que vem vamos fazer uma mobilização no Congresso. Se preciso for, vamos falar com a ministra Gleisi (Hoffmann, da Casa Civil). E se for preciso vamos à presidente Dilma", disse o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Gilson Pinesso.

O diretor do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA), do Ministério da Agricultura (Mapa), Girabis Ramos, diz que o problema está na política de sanidade vegetal do País, que data de 1934. Ele afirma que o Ministério não tem dispositivo legal suficiente para enfrentar crises da natureza da helicoverpa.

A lentidão no registro de defensivos não é um problema só do algodão. O mesmo acontece com os produtos que combatem a ferrugem da soja. "O Mapa vem discutindo isso. Estamos conscientes de que precisamos mudar a nossa política agropecuária, principalmente a fitossanitária", diz Girabis.

O secretário executivo da Câmara Setorial do Algodão da Bahia, Celito Breda, afirma que, mesmo após a liberação do benzoato, pode haver dificuldade em obtê-lo.

"Na China, a capacidade de produção é de duas toneladas de benzoato de emamectina por dia. Para nos atender, precisaríamos que produzissem 15 toneladas diárias", diz.

A helicoverpa é uma praga que não existia no continente americano. Atinge 60 culturas de 11 estados brasileiros. Apenas no algodão produziu um prejuízo de R$ 2,5 bilhões, em Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No oeste baiano, o prejuízo para o algodão, milho e soja foi de R$ 1,4 bilhão.

Isabel diz que a indefinição sobre o uso do benzoato traz insegurança à próxima safra baiana, que começa a ser plantada em novembro. "Para se ter uma luz precisamos ter uma definição sobre o produto. A pessoa vai plantar, mas sem a certeza de que a lavoura vai estar protegida".

Fator China - O preço do algodão teve alta no último ano, passando de US$ 0,70 a libra-peso, em agosto de 2012, para os atuais US$ 0,85. Isso e a alta recente do dólar devem estimular o crescimento da área plantada em todo o Brasil.

O oeste, que teve uma retração de 35% em área na safra 12/13 em relação a 11/12, deve ganhar mais 18% na safra 13/14. O estado é o segundo maior produtor de algodão.



O elemento decisivo para um cenário positivo para o algodão brasileiro na próxima safra é a China. Esse país tem 60% do estoque mundial. Resta saber se vai retê-lo, esperando um cenário melhor com a recuperação do mercado europeu, ou se venderá parte do seu algodão.

No primeiro caso, o estoque mundial permanece pequeno, favorecendo o Brasil, com a chance do preço ficar acima de US$ 0,85. No segundo, pode cair para US$ 0,70.

Os Estados Unidos, maior exportador da fibra, têm apenas 5% do estoque mundial e deve diminuir a sua área de algodão em 17%, o equivalente a plantada no Brasil.

*A repórter viajou convite da FMC Agricultural Solutions

