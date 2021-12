PPE preserva 39 mil empregos no Brasil, afirma ministro

Cerca de 39 mil empregos foram preservados por conta do Programa de Proteção ao Emprego (PPE) no país, de acordo com balanço apresentado, nesta sexta-feira, 11, pelo ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto. Empresários e trabalhadores da Bahia participam do evento com o ministro no Catussaba Hotel Resort, em Stella Maris, em Salvador.

O PPE foi criado pelo governo federal este ano com o objetivo de estimular a permanência dos trabalhadores em empresas que se encontram em dificuldade financeira temporária. Para isso, a jornada de trabalho é reduzida em até 30% com uma complementação de 50% da perda salarial pelo Fundo de Amaro ao Trabalhador (FAT).

De acordo com o ministro, o programa contou com um investimento de quase R$ 116 milhões. Quarenta e três empresas aderiram ao PPE. Outros 57 processos estão em tramitação. Nenhuma instituição da Bahia aderiu ao PPE.

O setor fabril é o que tem mais inclusão no programa, seguido do automotivo, metalúrgico e de serviços.

