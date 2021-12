Portugal oferta oportunidades de negócios

Incentivos fiscais e acordos para evitar a bitributação, além das facilidades previstas pelo regime de residentes não habituais, são algumas das vantagens do mercado português, que tem despertado a atenção de investidores brasileiros em busca de estabilidade para seus negócios.

As oportunidades no setor imobiliário no país foram apresentadas a empreendedores baianos nesta terça-feira, 26, pelo empresário português Francisco Quintela, na 30ª edição do Fórum [B+], em Salvador. Portugal voltou a crescer após três anos seguidos de recessão, registrando, somente no setor imobiliário, investimentos de mais de 15 bilhões de euros no ano passado.

Quintela, sócio de uma imobiliária, destacou o novo momento econômico de seu país, segundo ele, propício para a expansão de negócios por parte dos baianos.

Menos burocracia

"Estamos agora subindo a ladeira e queremos mais brasileiros junto conosco neste desafio", afirmou, assegurando que Portugal é atualmente o segundo país da União Europeia onde há menos burocracia para a criação de uma empresa - em média, de dois a cinco dias. "Registrar uma propriedade não demora mais do que 24 horas", acrescentou.

O evento ainda contou com a participação do advogado português João Vaz, que falou sobre as autorizações especiais de residência para quem compra imóveis em Portugal, e do atual presidente da Câmara Portuguesa, Ricardo Galvão, que destacou as afinidades culturais entre o país e a Bahia, que facilitam a geração de negócios.

"Sem dúvida, Portugal está na moda", resumiu o diretor-geral do grupo editorial [B+], Renato Simões Filho, ao justificar o sucesso do evento que marcou 30 edições do fórum. Destinados sempre a seletos grupos empresariais, os fóruns [B+] fomentam discussões de temas de interesse do mundo dos negócios, promovendo a troca de contatos, bem como maior conhecimentos sobre os temas apresentados.

