Portuários realizam assembleia para avaliar proposta

Trabalhadores do Porto de Aratu realizam assembleia na quarta-feira, 28, pela manhã, para debater a nova proposta apresentada pelo sindicato patronal, em reunião realizada nesta segunda, 26.

A contraproposta patronal não foi revelada pelos sindicatos. Os funcionários poderão acabar com a operação padrão que reduziu em 50% as atividades de embarque e descarga nos navios, iniciada no dia 24.

A data base da categoria é 1º/03, mas as negociações vinham sendo consideradas insatisfatórias pelos portuários. Eles pedem reajuste com ganho real retroativo entre 10% e 15%, diária de R$ 150 para guindasteiros, R$ 25 de tíquete refeição e reajuste do Fundo Social pela inflação.

Prejuízos

O presidente do Sindicato dos Portuários de Candeias, Luiz Borba, explicou que a proposta melhorou muito em relação ao inicio das negociações. Mas a decisão da assembleia vai definir os rumos do movimento, disse o sindicalista.

A operação prejudicou a descarga das 32 mil toneladas de fertilizantes do navio Orient Alliance. Nesta segunda, estava prevista a chegada de outro navio, vindo do Chile, com 27 mil toneladas de concentrado de cobre e catodo para atender a Paranapanema/Caraíba Metais.

adblock ativo