Portos terão R$ 4,4 bi para investimentos

Os portos baianos de Salvador, Aratu, Ilhéus e Porto Sul serão alvo de investimentos de R$ 4,4 bilhões até 2017. Os recursos, que serão destinados a arrendamentos e terminais de uso privativo, foram anunciados, nesta quinta-feira, 6, em Brasília, pela presidente Dilma Rousseff durante o lançamento do Programa de Investimentos em Logística para Portos. A previsão geral é de investimentos da ordem de R$ 54 bilhões em 21 portos de todo o País.

O lançamento do programa também marcou a assinatura de medida provisória que altera o arcabouço legal que rege a gestão dos portos brasileiros. A principal novidade é a abertura do setor portuário para investimentos privados, o que deve alavancar o nível de investimentos nos principais portos brasileiros.

O marco regulatório também dará maior flexibilidade para licitações de arrendamento e construção de terminais privados, o que deve ajudar na modelagem do Porto Sul, em Ilhéus. "O pacote veio ao encontro da nossa expectativa e vai nos ajudar muito na modelagem do Porto Sul", diz o secretário da Casa Civil, Rui Costa.

De acordo com o secretário, o novo marco regulatório, aliado à emissão da licença prévia, serão fundamentais para fazer as obras do Porto Sul deslancharem a partir do próximo ano. "Vamos trabalhar para fazer o leilão ainda em 2013", promete Costa.

Terminais - A proposta também prevê que leilões para concessão de terminais não levarão mais em conta o critério do pagamento da outorga - em que vence o leilão a empresa que fizer a maior oferta. O novo critério será o de maior movimentação de volume de cargas pela menor tarifa. "É um critério que valoriza a eficiência", afirmou a presidente Dilma Rousseff, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Para o diretor-executivo da Associação de Usuários dos Portos da Bahia (Usuport), Paulo Villa, o novo marco regulatório deverá dar mais agilidade para investimentos no setor, sobretudo na licitação de novos terminais. Contudo, ele destaca que o volume de investimentos anunciados para Bahia está aquém do que os portos baianos precisam.

Segundo Villa, somente o Porto de Salvador e o de Aratu precisam de investimentos de R$ 5 bilhões apenas para atender à demanda atual. "Temos que aproveitar este momento para viabilizar mais recursos, priorizando os portos de Salvador e Aratu, que tem demandas mais urgentes e maior capacidade de alavancar a economia real da Bahia", destaca.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a atual estrutura portuária da Bahia só atendeu a 72% do volume de exportações do Estado entre janeiro e outubro deste ano. Os outros 28% seguem para ser exportados em outros portos, sobretudo os de Vitória (ES), Santos (SP) e Paranaguá (PR).

A nova legislação vai permitir também que os terminais privativos operem cargas de terceiros, o que deve beneficiar na Bahia empresas que têm terminais próprios, como a Dow, Gerdau, Ford, Petrobras e M. Dias Branco.

Também há previsão de investimento de R$ 2,6 bilhões para acessos e melhoria dos hidroviários, ferroviários e rodoviários e em pátios de regularização de tráfego nos 18 principais portos públicos brasileiros, incluindo os de Salvador e Aratu.

