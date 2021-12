Portos baianos batem recorde em movimentação de cargas

Dados divulgados pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) mostram que a crise parece não ter chegado aos portos baianos. Em setembro, Aratu, Salvador e Ilhéus quebraram o recorde mensal de movimentação de cargas, atingindo 1,1 milhão de toneladas.

O resultado elevou as operações gerais dos três portos nos nove meses do ano para cerca de oito milhões de toneladas, em níveis bem próximo aos de 2014, que por enquanto registra a maior marca da história.

Somando portos públicos e os sete terminais de uso privativo (TUPs) que compõem o Complexo Portuário da Bahia, a movimentação geral de cargas acumulada nos nove meses do ano totalizou 30 milhões de toneladas, contra as 29,6 milhões registradas em igual período de 2014. O crescimento é de apenas 1%, mas o suficiente para mudar o quadro negativo que vinha se mantendo em praticamente todos os meses deste ano.

Novos clientes

"Adotamos uma postura comercial ainda mais agressiva e estimulamos as operadoras dos nossos portos a terem a mesma atitude. Conseguimos assim atrair novos tipos de carga e novos clientes, fazendo frente às perdas inerentes ao momento econômico atual", explica o presidente da Codeba, José Muniz Rebouças. Entre as cargas não tradicionais que influenciaram no desempenho das operações portuárias está o desembarque, no Porto de Salvador, de pás eólicas para a Renova Engenharia, no Parque de Caetité. Outro fator decisivo foi o desempenho do Terminal de Contêineres de Salvador, com a movimentação de 30.950 TEUs.

De acordo com os dados, o principal porto baiano, Aratu, movimentou em setembro 672 mil toneladas, enquanto Salvador registrou 396 mil, e Ilhéus, 52 mil. Além de contribuir para manter os mesmos níveis do ano passado, os números apresentados superam o volume de movimentação para o mesmo período (de janeiro a setembro) de 2012 e 2013.

adblock ativo