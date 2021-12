Porto Sul só fica pronto depois de 2014

A expectativa de inaugurar pelo menos a primeira etapa do Porto Sul, na localidade de Aritaguá, no município de Ilhéus, até o final de 2014 foi descartada pelo governo da Bahia. O Estado recebeu a licença prévia (LP) do empreendimento na última quarta-feira, mas a construção do complexo, cuja primeira etapa tem prazo de obras de 24 meses, só deverá ser iniciada no próximo ano, depois que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama) liberar a licença de instalação.

Parte do maior projeto de infraestrutura do Estado, que envolve ainda a construção da Ferrovia Oeste-Leste, a primeira etapa da obra do complexo portuário é o Terminal Privativo da Bahia Mineração (Bamin). Ele vai escoar o minério de ferro produzido em Caetité. No total, serão investidos mais de R$ 6 bilhões.

A proposta prevê ainda a construção de um porto público para escoar minérios, soja, etanol, fertilizantes e outros granéis sólidos.

O secretário da Casa Civil, Rui Costa, reconhece que o atraso vai gerar custos adicionais aos investidores, mas acredita que a espera valerá a pena. "É evidente que todo tipo de atraso traz um custo, mas, como estamos falando de grandes investimentos e de um projeto que será desenvolvido no longo prazo, estes custos podem ser plenamente absorvidos", afirma Rui Costa.

Ele acredita que, com a aprovação, o Estado sai fortalecido, do ponto de vista técnico, por ter conseguido se adequar às exigências ambientais e apresentar um projeto forte economicamente. "Um licenciamento frágil traria grande insegurança jurídica. Este está baseado em uma grande solidez técnica. Nós sabemos que, quando a obra começar, não vai precisar parar por conta de questionamentos ambientais", prevê o secretário.

O presidente da Bamin, José Francisco Viveiros, prefere aguardar para conhecer os termos em que a licença prévia foi concedida antes de falar sobre o assunto, informou a assessoria de imprensa da empresa.

Durante as etapas de audiências públicas, o empresário chegou a declarar que ainda esperava pela possibilidade de começar as obras ainda este ano, mas disse que trabalhava também com a hipótese de começar a exportar o minério de ferro somente a partir de 2015.

Durante uma visita às obras da Fiol, em abril, Viveiros se disse frustrado com o andamento do projeto e lamentou eventuais prejuízos com o atraso, provocados pelas variações no preço do minério de ferro no mercado internacional.

Via crucis



Antes de receber a licença prévia, o Porto Sul foi alvo de uma série de questionamentos em relação ao impacto ambiental da implantação na região sul.

Inicialmente previsto para a região da Ponta da Tulha, alvo de uma série de estudos, o empreendimento teve que ser relocado. O projeto chegou a obter licença prévia para funcionar na área mas foi transferido para Aritaguá por conta da falta de consenso quanto ao impacto ambiental.

Mesmo após a mudança na localização, o governo da Bahia e a Bamin tiveram de responder a questionamentos. Ambos foram obrigados a realizar audiências públicas em todos os municípios que serão impactados pelo empreendimento.

O governador Jaques Wagner, que trabalha pela implantação do complexo desde que assumiu o governo do Estado, em 2006, recebeu a notícia da liberação "com grande alegria", conta Rui Costa.



Por intermédio da assessoria de imprensa, Wagner declarou que o Porto Sul não deveria ter sido "demonizado" como foi. "Tanto o governo quanto o empreendedor acertaram todas as condicionantes para que o projeto traga desenvolvimento sustentável", afirmou o governador.

A licença prévia indica a viabilidade ambiental do empreendimento e estabelece condições para o desenvolvimento do projeto. O início da implantação do empreendimento só está autorizado com a licença de instalação.

