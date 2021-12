Porto inaugura novo terminal de contêiner e eleva capacidade

A ampliação e modernização da infraestrutura do Terminal de Contêiner de Salvador (Tecon Salvador) foram inauguradas ontem, após dois anos do seu início. O novo terminal, antes com um calado de 12 metros de profundidade, passa a contar com um calado de 13,9 metros no Cais de Água de Meninos. A extensão para atracagem de navios foi ampliado de 210 metros para 377 metros.

O projeto, que custou R$ 160 milhões, amplia a capacidade de movimentação do Terminal em 128%. A ampliação possibilita também o aumento da produtividade média em quase 50%. O objetivo dessas melhorias é a recuperação de cargas para o Porto de Salvador. O diretor do Tecon Salvador, Demir Lourenço Jr., conta que há dois anos a equipe comercial trabalha na atração de cargas para o local. O Tecon quer atrair o transporte de produtos como o algodão do oeste, as frutas do Vale do São Francisco e o café da Bahia.

Competitividade - "Nosso desafio agora é resgatar as cargas baianas e, depois, as de outros estados como Goiás, Tocantins e Minas Gerais, e também as cargas de modal rodoviário, para que passem para o marítimo", diz Demir. Ele afirma que os negócios do porto devem crescer 7% na próxima década. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, o governador Jaques Wagner, além dos secretários Rui Costa (Casa Civil), Carlos Costa (Indústria Naval e Portuária) e Sérgio Gabrielli (Planejamento) participaram da inauguração. O governador ressaltou a necessidade de investimentos em infraestrutura para atrair negócios ao Estado. "Por onde vou a reclamação é sempre a mesma, sobre a capacidade logística", disse.

Wagner admitiu que a obra no porto depende da acessibilidade garantida pela Via Expressa Portuária, que vai ligá-lo à malha viária. "Estamos trabalhando com firmeza para entregar a Via Expressa no primeiro semestre do ano que vem. Isso vai dar mais competitividade ao Porto".

O governador espera que o pacote para os portos brasileiros, que será divulgado pela presidente Dilma Rousseff no próximo dia 6, apresente uma modelagem que incentive investimentos da iniciativa privada. "Espero que a gente saia do conceito de arrendamento para o de concessão. Isso dá muito mais liberdade para a iniciativa privada investir. Já expressei à presidente Dilma a minha opinião", disse Wagner.

