Porto de Salvador recebe pela primeira vez 1,6 t de bobinas de aço

O Porto de Salvador, localizado na bairro do Comércio, recebeu pela primeira vez 1,6 toneladas de bobinas de aço. A carga chegou na manhã desta quinta-feira, 20, por meio do navio Vitória Bay, embarcação da Companhia de Navegação Norsul.

As bobinas de aço foram embarcadas no município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina (RS), e têm como destino final atender à indústria geral e automotiva da Bahia. A operação segue no Porto de Salvador até esta sexta, 21.

Por meio de nota o diretor-presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), Rondon Bradão do Vale, que administra o Porto de Salvador, destacou a importância da navegação de cabotagem (navegação entre portos marítimos de um mesmo País).

"A navegação de cabotagem desponta como uma grande alternativa no segmento portuário, aumentando a competitividade e a redução de custo, principalmente para indústria siderúrgica e automotiva", disse.

Ainda segundo ele, a capital baiana proporciona vantagens para este tipo de operação. "Além da infraestrutura do porto público, há a Via Expressa Baía de Todos-os-Santos que já leva a carga diretamente para o centro de distribuição, criando assim uma cabotagem de logística integrada".

A operação segue no Porto de Salvador até esta sexta-feira, 21

adblock ativo