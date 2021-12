Porto de Salvador: obras do terminal de passageiros atrasam

A direção da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) admitiu nesta segunda-feira, 5, que não conseguirá cumprir o prazo de entrega do Terminal de Passageiros do Porto de Salvador, que estava previsto para ser inaugurado agora em agosto. O prazo foi ampliado para o mês de outubro.

Problemas relacionados ao projeto seriam a principal causa do atraso, de acordo com informações apuradas reservadamente pela reportagem. Algumas áreas do terminal estariam sem o projeto básico completo, o que dificilmente permitiria a entrega da obra no prazo apontado pela Codeba.

A Codeba aponta a falta de coordenação da construtora no processo de compra dos equipamentos básicos como causa dos atrasos na entrega da obra. "Houve um problema na compra das escadas rolantes, já resolvido, e atrasos provocados pelas chuva", diz o presidente da Codeba, José Muniz Rebouças.

Segundo ele, equipamentos como vidros, telhado e materiais para o acabamento interno do terminal já estão encomendados. "Esse prazo de outubro já leva em conta eventualidades. Pode ser que não seja inaugurado se houver o interesse em fazer um evento em novembro, mas que o terminal estará pronto, eu posso garantir", diz.

Rebouças diz que a empresa responsável pela construção da obra tem quatro equipes trabalhando no local. "Esta é uma obra que não tem problema de repasses. Os recursos já estão garantidos no orçamento", garante.

Impacto no comércio

Para o diretor da Associação Comercial da Bahia (ACB), Marcos Cidreira, tem sido muito difícil receber informações da Codeba a respeito das obras do Terminal de Passageiros.

Membro da Comissão Especial para a Revitalização do Comércio da ACB, Cidreira considera o equipamento de grande importância para a melhoria da área.

"O que preocupa bastante é saber que esta é uma obra que já começou com os recursos alocados pelo governo federal. Aí tivemos um primeiro adiamento na entrega e agora um segundo. É uma obra muito importante para a economia da região", defende.

Ele acredita que o equipamento terá um impacto positivo não apenas no bairro portuário, mas em outras áreas do centro antigo da cidade de Salvador.

