Porto de Salvador espera receber 50 mil turistas

O verão promete em Salvador e já tem circuito de cruzeiros agendado para atracar no Por de Salvador. Segundo levantamento do trade turístico, cerca de 50 mil turistas devem chegar em navios de cruzeiro, previstos para chegar via Terminal Marítimo de Salvador.

Os turistas devem chegar até o dia 28 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. Das sete embarcações agendadas para o período, todas nacionais, somente o MSC Preziosa trará quase três terços do total de passageiros aguardados conduzindo, no intervalo de 43 dias, 30.541 turistas. Até o Carnaval, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) estima a chegada de 90 mil turistas por esta via.

Dados da Secult mostram que, até o final de março, no final da alta estação, este número deve aumentar, totalizando 36 cruzeiros trazendo 150 mil passageiros que, diariamente, devem deixar em torno de R$ 150 na cidade.

Expectativa

As embarcações previstas para o período são oriundas do Rio de Janeiro, Búzios (RJ), Recife, Maceió (AL), Santos e Alter do Chão (PA). Depois da passagem pela capital baiana, os navios têm como destinos outros municípios de forte apelo turístico ao longo da costa brasileira, como Ilhéus, no Sul baiano, Ilha Bela (SP), Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife.

"Nossa expectativa é obter um fluxo ainda maior de visitantes que no ano passado, até mesmo por conta do que ocorreu nas festas de final de ano, quando a taxa de ocupação hoteleira atingiu 97% nos estabelecimentos da orla e do Centro Histórico. Esperamos segurar esses números durante todo o verão, até o Carnaval, visto que dados de operadores do setor mostram que os registros se mantêm em 72% nos primeiros dias de janeiro. Até o Carnaval, temos perspectiva de avançar até 80% de ocupação", informa Claudio Tinoco, secretário Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Tinoco lamenta, entretanto, a lacuna existente entre as principais festas populares do verão baiano - Lavagem do Bonfim e Festa de Iemanjá - e o Carnaval, que neste ano ocorre no final de fevereiro. "É certo que também consideramos a possível baixa na ocupação, em virtude desse espaço aberto até o Carnaval, também pelo início das aulas nas regiões Sul e Sudeste, o que acaba forçando as famílias a retornarem mais cedo", informa. Na próxima terça-feira, o prefeito de Salvador ACM Neto deve anunciar as novidades para a festa de Momo na capital baiana.

adblock ativo