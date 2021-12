Portabilidade de dívida requer cuidados

Quem tem uma dívida bancária pode transferi-la para um outro banco de sua escolha. É o que garante a resolução 3.401/06 do Banco Central, que criou a portabilidade de dívida.

O processo é simples: o banco para o qual o débito vai ser transferido quita o saldo devedor do empréstimo ou financiamento e o consumidor continua a pagá-lo na nova instituição, geralmente em condições mais vantajosas.

Mas, para que essa seja uma boa escolha, é preciso estar atento ao custo efetivo total (CET), ou seja, ao valor final do contrato. "Às vezes a instituição bancária oferece uma parcela menor, mas prolonga o prazo de pagamento e, ao final, o consumidor paga mais", diz o assessor técnico do Procon-BA, Felipe Vieira.

A jornalista Ana Moreira fez a portabilidade, no final do ano passado, de uma dívida no Bradesco, onde tinha uma conta-salário, para a Caixa Econômica Federal, aproveitando a mudança de banco da empresa onde trabalha. Optou por um empréstimo maior, o que possibilitou a quitação de dívidas de impostos e do cheque especial.

"A parcela aumentou um pouco, mas cabe no orçamento, e o prazo ficou maior. O que fiz não foi bom, mas era o que precisava", diz Ana.

Os especialistas desaconselham o aumento da dívida para quitar os débitos, salvo quando são de cartão de crédito ou cheque especial, como no caso de Ana.

"Nessas dívidas há uma taxa de juros maior. A tomada de crédito pessoal é uma solução, em especial o crédito consignado, que tem taxas menores", diz Felipe Vieira.

Há casos em que a portabilidade nem se concretiza. O banco, ao saber que o cliente pediu a transferência, propõe melhores condições de pagamento do débito. A resolução do Banco Central surgiu, aliás, com o propósito de promover a concorrência no setor.

Dificuldade - A portabilidade não vem sendo cumprida pelos bancos. É o que diz a última pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) sobre o assunto.

Segundo a coordenadora institucional, Maria Inês Dolci, foram dois os principais problemas verificados: a dificuldade de obter o documento constando o saldo devedor, nos bancos de origem; e a restrição da portabilidade a alguns tipos de dívidas nos bancos escolhidos.

