Pop Up Shop começa nesta sexta-feira e vai até domingo

Começa nesta sexta-feira, 6, e vai até domingo a 5ª edição do Pop Up Shop - evento que vai reunir 68 marcas do mercado criativo baiano, entre estilistas independentes, artesãos e marcas gastronômicas, no Barra Hall, das 11h às 21h.

A ideia é trazer novidades, exibidas em um ambiente divertido, com apresentações-surpresa de artistas baianos. "Os produtos são na maioria das vezes inéditos, inusitados e não são comercializados em outros locais da cidade", afirma a produtora do Pop Up Shop, Lara Kertész. Uma das novidades é o lançamento da marca de moda praia Marina.

Além das compras, o evento tem espaço destinado para crianças, com apresentações do animador Tio Paulinho, do grupo de teatro Stripulia e de shows de mágica e histórias. A entrada é gratuita, com contribuição opcional a partir de R$ 5 para instituições sociais apoiadas pelo evento.

